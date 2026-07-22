Beşiktaş, Avrupa'da 259. maçına çıkıyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki 259. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa arenasında bugüne kadar 258 karşılaşmada boy gösteren Beşiktaş, bu maçlarda 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 395 gol gördü.
DANİMARKA EKİPLERİNE KARŞI İLK KEZ
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Danimarka temsilcisiyle karşılaşacak. Midtjylland mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün Danimarka ekiplerine karşı oynayacağı ilk resmi maç olarak kayıtlara geçecek.
AVRUPA LİGİ'NDE 134. SINAV
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası organizasyonunda ise 134. maçına çıkacak. Daha önce bu kulvarda oynadığı 133 karşılaşmada 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet alan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 209 gol atıp 180 gol yedi.
TÜPRAŞ STADI'NDA 130. AVRUPA MAÇI
Midtjylland karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında iç sahada oynayacağı 130. mücadele olacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar evinde çıktığı 129 Avrupa maçında 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 200 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.
AVRUPA'DA ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez çeyrek final sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son sekiz takım arasına kalmayı başardı.
EN FARKLI GALİBİYET VE EN AĞIR YENİLGİ
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn karşısında aldığı 6-0'lık skorla elde etti.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisi ise 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık mağlubiyet olarak tarihe geçti.
MEVCUT KADRODA GOL SEVİNCİ YAŞAYAN İKİ İSİM
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında gol atan iki futbolcu bulunuyor. Milot Rashica Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla 3, Semih Kılıçsoy ise 2 gol kaydetti.
Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu unvanını ise 14 golle Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor. Onu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, 12'şer golle Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.
DANİMARKA EKİPLERİNE KARŞI İLK KEZ
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Danimarka temsilcisiyle karşılaşacak. Midtjylland mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün Danimarka ekiplerine karşı oynayacağı ilk resmi maç olarak kayıtlara geçecek.
AVRUPA LİGİ'NDE 134. SINAV
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası organizasyonunda ise 134. maçına çıkacak. Daha önce bu kulvarda oynadığı 133 karşılaşmada 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet alan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 209 gol atıp 180 gol yedi.
TÜPRAŞ STADI'NDA 130. AVRUPA MAÇI
Midtjylland karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında iç sahada oynayacağı 130. mücadele olacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar evinde çıktığı 129 Avrupa maçında 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 200 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.
AVRUPA'DA ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez çeyrek final sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son sekiz takım arasına kalmayı başardı.
EN FARKLI GALİBİYET VE EN AĞIR YENİLGİ
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn karşısında aldığı 6-0'lık skorla elde etti.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisi ise 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık mağlubiyet olarak tarihe geçti.
MEVCUT KADRODA GOL SEVİNCİ YAŞAYAN İKİ İSİM
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında gol atan iki futbolcu bulunuyor. Milot Rashica Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla 3, Semih Kılıçsoy ise 2 gol kaydetti.
Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu unvanını ise 14 golle Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor. Onu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, 12'şer golle Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.