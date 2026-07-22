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Mike Tullberg: "Bu, Beşiktaş'a saygısızlık değil"

Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Mike Tullberg: 'Bu, Beşiktaş'a saygısızlık değil'
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, Beşiktaş'a büyük saygı duyduklarını ama kendilerine inandıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tullberg, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz, büyük bir tarihi var. Geçen sene de son aylarda oldukça iyiydi. Yakın dönemde yeni oyuncular aldılar, hocaları değişti. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İki maçta da Beşiktaş'ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa'nın en iyi statlarından birine sahip olduğunu aktaran Tullberg, "1 yıldır bu kulüpteyim. Geçen sene karar aldık. Herhangi bir maçta rakip takım hakkında konuşmuyoruz. Biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Bu, Beşiktaş'a olan saygısızlık değil ama kendi oyuncularıma odaklandım ve onlarla ilgili konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini aktaran Tullberg, şunları kaydetti:

"Bizde 17 farklı milletten oyuncu var. Tam olarak tipik bir Danimarka takımı değiliz. Finansal gücümüz çok yok ama kendi stilimize göre oynuyoruz. Geçen sene de büyük takımlara karşı iyi mücadele verdik, yarın da buna odaklanacağız."

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