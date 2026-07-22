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Fenerbahçe'den Real Madrid: Mikael Jantunen

Real Madrid, Fenerbahçe'den ayrılan Mikael Jantunen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Real Madrid: Mikael Jantunen
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Real Madrid, Mikael Jantunen ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Basket News'te yer alan habere göre, Real Madrid, Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen ile görüşüyor.

Real Madrid ile 26 yaşındaki basketbolcu arasında yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

İspanyol temsilcisinin, Jantunen ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon maç başına 19 dakika süre alan Jantunen, ortalama 5,2 sayı ve 3,2 ribaund kaydetti.

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