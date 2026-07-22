Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mevcut yabancı oyuncu kuralının kulüpleri zorladığını ifade eden Kartal, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
"DEĞİŞMESİ LAZIM"
İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap-kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar." ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞMESİ LAZIM"
İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap-kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar." ifadelerini kullandı.