21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

İsmail Kartal'dan yabancı kuralı çağrısı: "Değişmesi lazım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından yabancı oyuncu kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 00:22 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 01:17
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan yabancı kuralı çağrısı: 'Değişmesi lazım'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mevcut yabancı oyuncu kuralının kulüpleri zorladığını ifade eden Kartal, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"DEĞİŞMESİ LAZIM"

İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap-kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar." ifadelerini kullandı. 

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