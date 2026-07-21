Mario Hezonja, Real Madrid'den ayrılarak NBA'e dönüyor

Tecrübeli oyuncu Mario Hezonja'nın, sözleşmesindeki NBA çıkış maddesini kullanarak Real Madrid'den ayrıldığı ve NBA'e dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chema de Lucas'ın haberine göre EuroLeague'in yıldız isimlerinden Hezonja, Real Madrid yönetimine NBA'e gitmek istediğini bildirdi.
BasketNews'ten Donatas Urbonas'ın daha önce aktardığı haberde de Hırvat oyuncunun 2029 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratında NBA'e dönüşüne izin veren özel bir çıkış maddesi yer aldığı belirtilmişti.
Söz konusu madde 20 Temmuz'a kadar geçerliliğini korurken, Hezonja bu süre dolmadan kulübe çıkış maddesini kullanacağını resmen bildirdi.
Tecrübeli forvetin NBA'e dönüşü için ödenecek bonservis bedelinin yaklaşık 850 bin dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.
NBA ekiplerinin Hezonja'ya ilgisinin yalnızca basketbol yetenekleri ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanmadığı, saha dışındaki olgunluğu konusunda son dönemde alınan olumlu geri bildirimlerin de bu ilgiyi artırdığı kaydedildi.
Bu özelliklerin birleşimi, deneyimli ve güvenilir bir kanat oyuncusu arayan NBA takımları için Hezonja'yı cazip bir seçenek haline getirdi.
Hırvat yıldız, Real Madrid'in EuroLeague finaline yükseldiği başarılı sezonun en önemli isimlerinden biri oldu.
Hezonja, EuroLeague'de maç başına 23 dakika süre alırken 13.3 sayı, 4.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. En etkileyici performanslarını ise Final Four'da sergiledi.
Valencia ile oynanan yarı final karşılaşmasında 14 şutta 8 isabet bularak 25 sayı üreten Hezonja, mücadeleyi ayrıca 7 ribaund ve 3 asistle tamamlarken 31 dakikada top kaybı yapmadı ve 33 verimlilik puanı (PIR) elde etti.
Finalde ise şampiyon Olympiakos'a karşı yine iki yönlü etkileyici bir performans ortaya koydu.
Hezonja, 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma ile mücadele ederken 24 PIR üreterek istatistik kağıdını hemen her alanda doldurdu.
2015 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Hırvat oyuncu, NBA kariyerinde Orlando Magic, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formaları giydi.
İlk NBA döneminde toplam 330 maça çıkan Hezonja, 18.5 dakika ortalamayla 6.9 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
BasketNews'ten Donatas Urbonas'ın daha önce aktardığı haberde de Hırvat oyuncunun 2029 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratında NBA'e dönüşüne izin veren özel bir çıkış maddesi yer aldığı belirtilmişti.
Söz konusu madde 20 Temmuz'a kadar geçerliliğini korurken, Hezonja bu süre dolmadan kulübe çıkış maddesini kullanacağını resmen bildirdi.
Tecrübeli forvetin NBA'e dönüşü için ödenecek bonservis bedelinin yaklaşık 850 bin dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.
NBA ekiplerinin Hezonja'ya ilgisinin yalnızca basketbol yetenekleri ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanmadığı, saha dışındaki olgunluğu konusunda son dönemde alınan olumlu geri bildirimlerin de bu ilgiyi artırdığı kaydedildi.
Bu özelliklerin birleşimi, deneyimli ve güvenilir bir kanat oyuncusu arayan NBA takımları için Hezonja'yı cazip bir seçenek haline getirdi.
Hırvat yıldız, Real Madrid'in EuroLeague finaline yükseldiği başarılı sezonun en önemli isimlerinden biri oldu.
Hezonja, EuroLeague'de maç başına 23 dakika süre alırken 13.3 sayı, 4.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. En etkileyici performanslarını ise Final Four'da sergiledi.
Valencia ile oynanan yarı final karşılaşmasında 14 şutta 8 isabet bularak 25 sayı üreten Hezonja, mücadeleyi ayrıca 7 ribaund ve 3 asistle tamamlarken 31 dakikada top kaybı yapmadı ve 33 verimlilik puanı (PIR) elde etti.
Finalde ise şampiyon Olympiakos'a karşı yine iki yönlü etkileyici bir performans ortaya koydu.
Hezonja, 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma ile mücadele ederken 24 PIR üreterek istatistik kağıdını hemen her alanda doldurdu.
2015 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Hırvat oyuncu, NBA kariyerinde Orlando Magic, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formaları giydi.
İlk NBA döneminde toplam 330 maça çıkan Hezonja, 18.5 dakika ortalamayla 6.9 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.