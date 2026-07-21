21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

Anderson Talisca: "Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz"

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesine odaklandıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 23:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca: 'Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz'
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANARAK BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"

Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rövanş karşılaşmasına da değinen Talisca, "Rövanştaki maç da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Maç oynamak, daha iyi hazırlıyor her anlamda. Antrenman yapıyoruz ama maç ritmi başka. Maç oynadıkça tam kapasiteye ulaşacağız. Takım olarak maç oynadıkça ritmimizi daha iyi bulacağız." dedi.

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