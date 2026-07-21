Tottenham'dan Schjelderup hamlesi

Tottenham'ın, Benfica'nın Norveçli kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak istediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin hücum hattı için oluşturduğu transfer listesinde Schjelderup'un yanı sıra Manchester City forması giyen Savinho'nun da bulunduğu belirtildi.
BENFICA 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Benfica'nın İngiltere'den gelen ilginin farkında olduğu ancak 22 yaşındaki oyuncuyu 40 milyon avronun altında bir bedelle bırakmaya yanaşmadığı aktarıldı.
Schjelderup'un Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibinin oyuncuya sözleşme yenileme teklifi sunduğu ancak henüz yanıt alamadığı belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Norveç formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Schjelderup, eleme turlarındaki performansıyla öne çıktı.
Genç kanat oyuncusu, son 16 turunda Norveç'in Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki asist yaptı. Çeyrek finalde İngiltere'ye 2-1 kaybedilen maçta ise takımının golünü kaydetti.
58 MAÇTA 23 GOLE KATKI
Schjelderup, sezon boyunca kulüp ve milli takım formalarıyla çıktığı 58 karşılaşmada 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Oyuncunun Benfica'dan ayrılması durumunda kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
ST. GALLEN MAÇINDA OYNAMAYACAK
Schjelderup'un, Norveç'in 11 Temmuz'da İngiltere'ye elenmesinin ardından tatile çıktığı ve Benfica'nın St. Gallen ile İsviçre'de oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.
Norveçli oyuncunun, teknik direktör Marco Silva'nın Avrupa Ligi planlamasında önemli bir yere sahip olduğu aktarıldı.
BENFICA 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Benfica'nın İngiltere'den gelen ilginin farkında olduğu ancak 22 yaşındaki oyuncuyu 40 milyon avronun altında bir bedelle bırakmaya yanaşmadığı aktarıldı.
Schjelderup'un Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibinin oyuncuya sözleşme yenileme teklifi sunduğu ancak henüz yanıt alamadığı belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Norveç formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Schjelderup, eleme turlarındaki performansıyla öne çıktı.
Genç kanat oyuncusu, son 16 turunda Norveç'in Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki asist yaptı. Çeyrek finalde İngiltere'ye 2-1 kaybedilen maçta ise takımının golünü kaydetti.
58 MAÇTA 23 GOLE KATKI
Schjelderup, sezon boyunca kulüp ve milli takım formalarıyla çıktığı 58 karşılaşmada 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Oyuncunun Benfica'dan ayrılması durumunda kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
ST. GALLEN MAÇINDA OYNAMAYACAK
Schjelderup'un, Norveç'in 11 Temmuz'da İngiltere'ye elenmesinin ardından tatile çıktığı ve Benfica'nın St. Gallen ile İsviçre'de oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.
Norveçli oyuncunun, teknik direktör Marco Silva'nın Avrupa Ligi planlamasında önemli bir yere sahip olduğu aktarıldı.