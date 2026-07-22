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Barcelona'da Aleksander Sekulic dönemi

Barcelona, Sloven başantrenör Aleksander Sekulic ile 2028 yılına kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 20:00
Haber: AA
Barcelona'da Aleksander Sekulic dönemi
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Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Sloven başantrenör Aleksander Sekulic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasına göre 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 2028 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Son olarak Dubai Basketbol'u çalıştıran Sekulic, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi ile geçen sezon Adriyatik Ligi şampiyonluğu yaşadı.

 

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