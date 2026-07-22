CANLI | Başakşehir - Inter Turku

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetiyor. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BAŞAKŞEHİR: 1 (54' Emin Bayram)
INTER TURKU: 1 (16' Jephta)
(DEVRE)
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11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Brnic, Bertuğ Yıldırım, Shomurodov
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta
CANLI SKOR:
BAŞAKŞEHİR: 1 (54' Emin Bayram)
INTER TURKU: 1 (16' Jephta)
(DEVRE)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Brnic, Bertuğ Yıldırım, Shomurodov
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta