22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
1-0
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
1-074'
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
0-02'
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
2-4
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
2-1
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
1-159'
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
1-2DA
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
0-032'
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
1-2
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

CANLI | Başakşehir - Inter Turku

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 20:40 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 21:57
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
CANLI | Başakşehir - Inter Turku
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetiyor. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

BAŞAKŞEHİR: 1 (54' Emin Bayram)

INTER TURKU: 1 (16' Jephta)

(DEVRE)

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11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Brnic, Bertuğ Yıldırım, Shomurodov

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta

 

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