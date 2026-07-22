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Millilerden Karadağ'a 3-0'lık zafer

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Millilerden Karadağ'a 3-0'lık zafer
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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ikinci karşılaşmasında Karadağ'ı 25-12, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 2'de 2 yaptı.

Milli takım, turnuvada üçüncü maçında yarın TSİ 15.00'de Romanya ile karşılaşacak.

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