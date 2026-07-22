Giannis Antetokounmpo, neden Heat'i tercih ettiğini açıkladı

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, 13 sezon formasını giydiği Milwaukee Bucks'tan ayrılarak Miami Heat'e katılma kararının arkasında yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duymasının yattığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AnesTea Podcast'e konuk olan 31 yaşındaki yıldız, NBA şampiyonluğu yaşadığı ve ligin en büyük yıldızlarından biri haline geldiği Milwaukee'den ayrılık sürecini değerlendirdi.
"Milwaukee benim ailem, memleketim." diyen Antetokounmpo, "Ama yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Milwaukee'ye 18 yaşında gelip çok çalıştıysam, Miami'de de aynı şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Yıldız isim, "Tüm kariyerim boyunca kendimi gerçekten tamamlanmış hissettiğim tek an buydu." dedi.
"Milwaukee benim ailem, memleketim." diyen Antetokounmpo, "Ama yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Milwaukee'ye 18 yaşında gelip çok çalıştıysam, Miami'de de aynı şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Yıldız isim, "Tüm kariyerim boyunca kendimi gerçekten tamamlanmış hissettiğim tek an buydu." dedi.