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Trabzonspor'un Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor'un Avusturya kampında Eintracht Frankfurt, Al-Sadd ve Udinese ile oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu
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Trabzonspor'un ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün yazılı açıklamasına göre Karadeniz ekibi, sezon çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.

Açıklamada, Trabzonspor'un 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz Perşembe saat 18.30'da Trabzonspor - Al-Sadd SC ve 2 Ağustos Pazar saat 17.30'da Trabzonspor - Udinese Calcio takımlarıyla hazırlık maçı yapacağı ifade edildi.

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