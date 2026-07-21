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Göztepe Juan ve Dennis'i saklıyor

Göztepe, transfer gündemindeki Juan Silva ve Anthony Dennis'i sakatlanma riskine karşı hazırlık maçlarında ilk 11'de oynatmıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe Juan ve Dennis'i saklıyor
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov şu ana kadar oynanan 3 hazırlık maçında da satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ilk 11'de görev vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa'nın Lille takımının ilgilendiği Juan ve Premier Lig temsilcisi Coventry City'nin resmen istediği Dennis'i sakatlanma riskinden koruyan teknik ekip futbolculara kampta az bir süre tanıdı.

İki futbolcunun da uzun süre forma alamaması Juan ve Dennis'in büyük ihtimalle satılacağı yorumlarını artırdı. Slovenya'da Gorica, LNZ Cherkasy ve Al Dhafra takımlarıyla karşı karşıya gelen Göztepe'de sonradan oyuna giren Juan bir kez fileleri sarstı. Brezilyalı golcü 2-0 kazanılan Gorica müsabakasında ikinci yarıda ağları havalandırdı. 2 sezondur Göztepe forması giyen 24 yaşındaki Sambacı geçen sene 32 maçta 11 gol atarak kariyer rekoru kırmıştı. 22 yaşındaki Dennis ise 31 müsabakaya çıktı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

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