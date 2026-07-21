Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Midtjylland'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'de Danimarka'da oynanacak.
Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.
Forvet: Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.
TROSSARD KADROYA ALINMADI
Öte yandan yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ
Siyah-beyazlılar Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.
Forvet: Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.
TROSSARD KADROYA ALINMADI
Öte yandan yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ
Siyah-beyazlılar Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.