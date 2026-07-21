21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
21:00
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
19:00
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
20:00
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
21:00
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
21:30
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
22:00
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
22:00

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe'de yeni transfer Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak İngiliz yıldızın lisansını çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 12:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızın lisansını çıkardı.



Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun lisans işlemleri tamamlandı. Böylece Greenwood'un Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda görev yapmasının önündeki önemli adımlardan biri daha tamamlanmış oldu.

UEFA LİSTENE EKLENDİ

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maç öncesi Greenwood'u UEFA listesine dahil etti. Yeni transfer Nathan Ake de listeye eklenirken, Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz yıldız için 19 Temmuz Pazar günü stadyumda imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertliler, Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödenecek.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.