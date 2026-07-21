Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızın lisansını çıkardı.
Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun lisans işlemleri tamamlandı. Böylece Greenwood'un Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda görev yapmasının önündeki önemli adımlardan biri daha tamamlanmış oldu.
UEFA LİSTENE EKLENDİ
Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maç öncesi Greenwood'u UEFA listesine dahil etti. Yeni transfer Nathan Ake de listeye eklenirken, Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarıldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, 24 yaşındaki Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz yıldız için 19 Temmuz Pazar günü stadyumda imza töreni düzenlenecek.
Sarı-lacivertliler, Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödenecek.
Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun lisans işlemleri tamamlandı. Böylece Greenwood'un Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda görev yapmasının önündeki önemli adımlardan biri daha tamamlanmış oldu.
UEFA LİSTENE EKLENDİ
Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maç öncesi Greenwood'u UEFA listesine dahil etti. Yeni transfer Nathan Ake de listeye eklenirken, Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarıldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, 24 yaşındaki Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz yıldız için 19 Temmuz Pazar günü stadyumda imza töreni düzenlenecek.
Sarı-lacivertliler, Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödenecek.