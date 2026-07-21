Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik gerçekleşti.

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calendar 21 Temmuz 2026 01:17 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 08:23
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesi kadroda değişiklik yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Mason Greenwood ve Nathan Ake, UEFA listesine dahil edildi.

Fenerbahçe'de UEFA'ya ilk bildirilen kadrodan Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic çıkarıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİLENEN UEFA KADROSU

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Mason Greenwood, Sidiki Cherif.

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