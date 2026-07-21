Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesi kadroda değişiklik yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Mason Greenwood ve Nathan Ake, UEFA listesine dahil edildi.
Fenerbahçe'de UEFA'ya ilk bildirilen kadrodan Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic çıkarıldı.
FENERBAHÇE'NİN YENİLENEN UEFA KADROSU
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Mason Greenwood, Sidiki Cherif.
Fenerbahçe'de UEFA'ya ilk bildirilen kadrodan Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic çıkarıldı.
FENERBAHÇE'NİN YENİLENEN UEFA KADROSU
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Mason Greenwood, Sidiki Cherif.