Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan iki takviye

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 19:40
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan iki takviye
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kadın Futbol Takımı'mız 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz'i kadrosuna kattı. Zeynep Akdeniz, takımımızda 21 numaralı formayı giyecek." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili ekibin, Uganda Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Violah Nambi ile de anlaşma sağladığı ve Nambi'nin Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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