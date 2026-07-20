Belçika'da Rudi Garcia dönemi sona erdi

Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 17:34
Haber: Sporx.com
Belçika'da Rudi Garcia dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika Futbol Federasyonu açıklamasında "Rudi Garcia ve Belçika Futbol Federasyonu (KBVB), 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmeyi uzatmayacak. Rudi Garcia, 1 Şubat 2025'te Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelmişti." ifadelerine yer verdi.

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.