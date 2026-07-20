İşte Filenin Efeleri'nin maç programı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL Final Etabı maç programı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Filenin Efeleri'nin maç programı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) final etabının maç programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çin'in Ningbo kentinde 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.00'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle 1 Ağustos Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

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