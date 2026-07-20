İsmail Kartal'dan Ake, Greenwood ve Asensio açıklaması

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz."



"Oyuncularımız, ne istediğimi iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylediler."



GREENWOOD, AKE, ASENSIO



"Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak."



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacakları maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.