İsmail Kartal'dan Ake, Greenwood ve Asensio açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:30
İsmail Kartal'dan Ake, Greenwood ve Asensio açıklaması
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacakları maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz."

"Oyuncularımız, ne istediğimi iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylediler."

GREENWOOD, AKE, ASENSIO

"Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak."
 "SADECE BİR KUPA KAZANABİLDİM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Kendimi Fenerbahçe taraftarına borçlu hissediyorum. Sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Onları bu sene çok mutlu etmek istiyorum. Güçlü futbolumuzu, iyi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak.

Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz. Ayrıca kulüp kasasına para girecek. Camia mutlu olacak. Çeyrek final, yarı final... Buralara kadar gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu transferler karşılığında bunları yapmamız lazım."

"BU BAŞARISIZLIKSA, BEN KABUL ETMİYORUM!"

"Biz, Olympiakos maçını burada 1-0 kazandık, penaltılarda elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım, başka takımlar nerelerde elenmiş.. En çok ülke puanını kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak, ben orada bir başarısızlık görmüyorum.."

"HEPSİNİ ÇALIŞTIK"

"Rakibin oyun planına göre 4-3-3 de oynayabiliriz, 4-2-3-1 de oynayabiliriz, 4-4-2 de oynayabiliriz, 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini çalıştık."





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