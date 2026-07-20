Galatasaray'da yeni rota Christian Pulisic

Galatasaray, Milan'dan Christian Pulisic ile ilgileniyor. Milan ise 27 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 20:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni rota Christian Pulisic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Lesley Ugochukwu transferinin ardından Galatasaray'da gözler savunma ve hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için İtalya'dan Christian Pulisic iddiası gündeme geldi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan forması giyen 27 yaşındaki Pulisic, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

GALATASARAY BİLGİ TOPLUYOR

Galatasaray'ın ABD'li oyuncuya ilgisinin şu anda bir ön araştırma olduğu ve sarı-kırmızılıların transferin şartlarıyla ilgili bilgi topladığı belirtildi.

Milan ise Galatasaray'ın ilgilendiği Pulisic'i bırakmak istemiyor.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

İtalyan ekibi Milan ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Pulisic'in, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Christian Pulisic, geçen sezon Milan'da forma şansı bulduğu 34 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.