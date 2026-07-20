Galatasaray'da yeni rota Christian Pulisic

Lesley Ugochukwu transferinin ardından Galatasaray'da gözler savunma ve hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için İtalya'dan Christian Pulisic iddiası gündeme geldi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan forması giyen 27 yaşındaki Pulisic, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
GALATASARAY BİLGİ TOPLUYOR
Galatasaray'ın ABD'li oyuncuya ilgisinin şu anda bir ön araştırma olduğu ve sarı-kırmızılıların transferin şartlarıyla ilgili bilgi topladığı belirtildi.
Milan ise Galatasaray'ın ilgilendiği Pulisic'i bırakmak istemiyor.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
İtalyan ekibi Milan ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Pulisic'in, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Christian Pulisic, geçen sezon Milan'da forma şansı bulduğu 34 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan forması giyen 27 yaşındaki Pulisic, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
GALATASARAY BİLGİ TOPLUYOR
Galatasaray'ın ABD'li oyuncuya ilgisinin şu anda bir ön araştırma olduğu ve sarı-kırmızılıların transferin şartlarıyla ilgili bilgi topladığı belirtildi.
Milan ise Galatasaray'ın ilgilendiği Pulisic'i bırakmak istemiyor.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
İtalyan ekibi Milan ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Pulisic'in, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Christian Pulisic, geçen sezon Milan'da forma şansı bulduğu 34 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı.