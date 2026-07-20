Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Manga

Fenerbahçe arsaVev, geçen sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet Marie Divine Ngah Manga'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev, önemli bir transfere imza attı.
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da görev yapan Marie Divine Ngah Manga'yı renklerine bağladığını açıkladı.
23 yaşındaki forvet, yeni sezonda Fenerbahçe arsaVev'in başarısı için mücadele edecek.
Marie Divine Ngah Manga, Galatasaray'da iki sezonda çıktığı 42 maçta 41 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da görev yapan Marie Divine Ngah Manga'yı renklerine bağladığını açıkladı.
23 yaşındaki forvet, yeni sezonda Fenerbahçe arsaVev'in başarısı için mücadele edecek.
Marie Divine Ngah Manga, Galatasaray'da iki sezonda çıktığı 42 maçta 41 kez fileleri havalandırdı.