Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Manga

Fenerbahçe arsaVev, geçen sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet Marie Divine Ngah Manga'yı renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 17:52
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Manga
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Fenerbahçe arsaVev, geçen sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet Marie Divine Ngah Manga'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev, önemli bir transfere imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da görev yapan Marie Divine Ngah Manga'yı renklerine bağladığını açıkladı.

23 yaşındaki forvet, yeni sezonda Fenerbahçe arsaVev'in başarısı için mücadele edecek.

Marie Divine Ngah Manga, Galatasaray'da iki sezonda çıktığı 42 maçta 41 kez fileleri havalandırdı.



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