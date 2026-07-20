Benfica, Jhon Duran'ı açıkladı

Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, Duran'ın transferini resmi olarak açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 23:03 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 23:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Benfica, Jhon Duran'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibi, Kolombiyalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolombiyalı golcünün transfer şartları da ortaya çıktı. Duran, Benfica'ya bir yıl kiralık olarak imza attı.  Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferinin maliyetinin 6,1 milyon euro olduğunu duyurdu.

Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran için satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkı da bulunuyor.







SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.