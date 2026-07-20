Benfica, Jhon Duran'ı açıkladı

Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibi, Kolombiyalı golcünün transferini resmi olarak da duyurdu.
TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiyalı golcünün transfer şartları da ortaya çıktı. Duran, Benfica'ya bir yıl kiralık olarak imza attı. Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferinin maliyetinin 6,1 milyon euro olduğunu duyurdu.
Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran için satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olduğu belirtildi.
Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkı da bulunuyor.
TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiyalı golcünün transfer şartları da ortaya çıktı. Duran, Benfica'ya bir yıl kiralık olarak imza attı. Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferinin maliyetinin 6,1 milyon euro olduğunu duyurdu.
Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran için satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olduğu belirtildi.
Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkı da bulunuyor.