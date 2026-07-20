Barcelona'da Vlahovic için bekleme kararı!

Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.
BARCELONA'YI İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'den Beşiktaş'ın da gündemine gelen Sırp golcü, Juventus ile de yeni sözleşme için temaslarına devam ediyor. Vlahovic'in amacı ise Barcelona'ya transfer olmak, Sırp golcü Barcelona'ya imza atmak istiyor.
VLAHOVIC İÇİN BEKLEME KARARI
Barcelona için önemli teklifleri de geri çeviren Vlahovic için Barcelona'nın kararı da ortaya çıktı. Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için acele etmeyecek.
ALVAREZ VE FERRAN'IN DURUMLARI BELİRLEYİCİ
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, Barcelona'nın transfer gündeminde yer alıyor. Arjantinli yıldız için Atletico Madrid'e teklif yapan Barcelona, Alvarez için girişimlerine devam ediyor.
Barcelona'da Ferran Torres'in de ayrılık ihtimali bulunuyor. İspanyol yıldız, Paris Saint-Germain'in transfer hedefleri arasında yer alıyor.
HAMLE YAPILMAYACAK
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, Alvarez ve Ferran Torres'in durumları netleşmeden Vlahovic için hamle yapmayı düşünmüyor.
Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
BARCELONA'YI İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'den Beşiktaş'ın da gündemine gelen Sırp golcü, Juventus ile de yeni sözleşme için temaslarına devam ediyor. Vlahovic'in amacı ise Barcelona'ya transfer olmak, Sırp golcü Barcelona'ya imza atmak istiyor.
VLAHOVIC İÇİN BEKLEME KARARI
Barcelona için önemli teklifleri de geri çeviren Vlahovic için Barcelona'nın kararı da ortaya çıktı. Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için acele etmeyecek.
ALVAREZ VE FERRAN'IN DURUMLARI BELİRLEYİCİ
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, Barcelona'nın transfer gündeminde yer alıyor. Arjantinli yıldız için Atletico Madrid'e teklif yapan Barcelona, Alvarez için girişimlerine devam ediyor.
Barcelona'da Ferran Torres'in de ayrılık ihtimali bulunuyor. İspanyol yıldız, Paris Saint-Germain'in transfer hedefleri arasında yer alıyor.
HAMLE YAPILMAYACAK
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, Alvarez ve Ferran Torres'in durumları netleşmeden Vlahovic için hamle yapmayı düşünmüyor.
Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.