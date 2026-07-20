Manchester City'den Reijnders için net karar!

Manchester City, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders ile ilgili kararını verdi.
GALATASARAY DA BİLGİ ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Football Insider'da yer alan habere göre, Galatasaray, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi ekipler Reijnders ile ilgileniyor. Üç kulüp de 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı.
CITY BIRAKMAK İSTEMİYOR
Manchester City ise bu gelişmelere rağmen Reijnders'i kesinlikle bırakmak istemiyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncusunu takımda tutmayı planlıyor.
Manchester City, Tijjani Reijnders'i geçen sezon Milan'dan 55 milyon euro bonsevisle kadrosuna katmıştı.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
Tijjani Reijnders, transferinin ardından Manchester City'de 50 maçta süre buldu ve 7 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı orta saha oyuncusunun, Manchester City ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY DA BİLGİ ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Football Insider'da yer alan habere göre, Galatasaray, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi ekipler Reijnders ile ilgileniyor. Üç kulüp de 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı.
CITY BIRAKMAK İSTEMİYOR
Manchester City ise bu gelişmelere rağmen Reijnders'i kesinlikle bırakmak istemiyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncusunu takımda tutmayı planlıyor.
Manchester City, Tijjani Reijnders'i geçen sezon Milan'dan 55 milyon euro bonsevisle kadrosuna katmıştı.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
Tijjani Reijnders, transferinin ardından Manchester City'de 50 maçta süre buldu ve 7 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı orta saha oyuncusunun, Manchester City ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.