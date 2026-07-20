Dusan Tadic'in transferi iptal oluyor

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, maliyet nedeniyle Dusan Tadic'in transferinin şu anda mümkün olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 20:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic'in transferi iptal oluyor
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NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, transferi gündeme gelen Dusan Tadic ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda basınından Voetbalzone, NEC Nijmegen'in, Al-Wahda'dan ayrılan Tadic ile görüştüğünü ve Tadic'in transferinin yakın olduğunu duyurmuştu.

Bu iddialara cevap veren kulübün sportif direktörü Carlos Aalbers, maliyet nedeniyle 37 yaşındaki futbolcunun transferinin şu anda mümkün olmadığını dile getirdi.

Carlos Aalbers, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir. Şu anda her gün bu konuyla ilgilenmiyorum." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta süre buldu ve 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

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