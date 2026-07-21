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Chibuike Nwaiwu için geri sayım: 30 milyon euro!

Trabzonspor forması giyen Chibuike Nwaiwu'nun Fulham'a transferi için geri sayım sürüyor. Trabzonspor, bu transferden 30 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 10:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 10:35
Haber: Sabah
Chibuike Nwaiwu için geri sayım: 30 milyon euro!
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Premier Lig ekiplerinden Fulham, Faslı stoperi Issa Diop'u, Ipswich Town'a göndermeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yapılan anlaşmaya göre Ipswich Town ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Diop, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

TRANSFERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen İngiliz ekibi için Chibuike Nwaiwu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın, Nwaiwu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites artırması bekleniyor.

Stoper hattında oluşan boşluğu Trabzonspor'un yıldızıyla kapatmak isteyen Fulham'ın, bordo-mavililer ile pazarlıkları son aşamaya getireceği belirtiliyor.

30 MİLYON EURO

Karadeniz ekibinin bu transferden beklentisi ise net 30 milyon Euro. Trabzonspor kulübünün izin vermesi üzerine 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, daha önce Fulham kulübü yetkilileri ile görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a geride kalan sezonun devre arasında imza atan 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu, bordo-mavililerde 21 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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