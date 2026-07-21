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Bucaspor 1928'de Buğra'dan veda mesajı

Bucaspor 1928'den 24Erzincanspor'a transfer olan Buğra Akçagün, 16 yıl formasını giydiği kulübüne veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor 1928'de Buğra'dan veda mesajı
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'nci Lig takımı 24Erzincanspor'a transferi gerçekleşen orta saha oyuncusu Buğra Akçagün veda mesajı yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sanal medya hesabından açıklama yapan Buğra, "Çocukluğumun, gençliğimin ve hayatımın en özel yıllarını Bucaspor formasıyla geçirdim. Bu arma altında büyüdüm, hayaller kurdum, sevinçler yaşadım, üzüntüler yaşadım. Sahaya çıktığım her an bu formanın ağırlığını, sorumluluğunu ve gururunu kalbimde hissettim. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük, güzel günlerde de zor zamanlarda da aynı arma etrafında kenetlendik. Bana gösterdiğiniz sevgi, verdiğiniz destek ve yaşattığınız unutulmaz anılar için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bugün Bucaspor'a veda ederken, 16 yıl boyunca yanımda olan büyük Bucaspor taraftarını kalbimin en özel yerinde taşıyorum. Hakkınızı helal edin. Bu bir veda olsa da sizlerle yaşadığım anılar ve aramızdaki bağ daima benimle kalacak. Her şey İçin teşekkürler, büyük Bucaspor taraftarı" ifadelerini kullandı.

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