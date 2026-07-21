Rafael Leao için transfer görüşmesi

Milan forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Rafael Leo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAREKETE GEÇTİLER
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Rafael Leao transferi için harekete geçti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Aston Villa, Rafael Leao transferi için hem oyuncu hem de kulübü Milan ile temaslara başladı. Rafael Leao'nun Aston Villa'ya transferi konusunda ilk görüşme gerçekleşti.
GALATASARAY'IN PLANI
HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da geçen sezon devre arasında olduğu gibi Rafael Leao'yu isteyen yöneticiler var.
Sarı-kırmızılı kulüp çift haneli maaş beklentisini karşılamaya sıcak bakıyor ve bu durumdaki tek aday.
Leao ağustosta halen Premier Lig'e transfer yapamamış olursa işler ciddileşebilir.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Rafael Leao transferi için harekete geçti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Aston Villa, Rafael Leao transferi için hem oyuncu hem de kulübü Milan ile temaslara başladı. Rafael Leao'nun Aston Villa'ya transferi konusunda ilk görüşme gerçekleşti.
GALATASARAY'IN PLANI
HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da geçen sezon devre arasında olduğu gibi Rafael Leao'yu isteyen yöneticiler var.
Sarı-kırmızılı kulüp çift haneli maaş beklentisini karşılamaya sıcak bakıyor ve bu durumdaki tek aday.
Leao ağustosta halen Premier Lig'e transfer yapamamış olursa işler ciddileşebilir.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.