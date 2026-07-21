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Rafael Leao için transfer görüşmesi

Aston Villa, Milan'dan Rafael Leao ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk görüşmeyi yaptı. Galatasaray'ın Portekizli yıldız konusundaki transfer planı da ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao için transfer görüşmesi
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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Rafael Leao transferi için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Aston Villa, Rafael Leao transferi için hem oyuncu hem de kulübü Milan ile temaslara başladı. Rafael Leao'nun Aston Villa'ya transferi konusunda ilk görüşme gerçekleşti.

GALATASARAY'IN PLANI

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da geçen sezon devre arasında olduğu gibi Rafael Leao'yu isteyen yöneticiler var.

Sarı-kırmızılı kulüp çift haneli maaş beklentisini karşılamaya sıcak bakıyor ve bu durumdaki tek aday.

Leao ağustosta halen Premier Lig'e transfer yapamamış olursa işler ciddileşebilir.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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