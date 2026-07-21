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İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar

TFF'nin bu sezon Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallar belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar
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TFF'nin bu sezon Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallar belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonuyla birlikte yeni uygulamaları hayata geçirecek. 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan bazı kurallar, aynı haliyle veya çeşitli düzenlemeler yapılarak Süper Lig'e uyarlanacak.

HT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yeni kurallar şu şekilde:

-Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde, yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika oyuna giremeyecek.

-Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında kalacak. (Belli durumlar haricinde)

-Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için;

-Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak.

-Taç atışının geciktirilmesi halinde, taç atışını rakip takıma verilecek.

-Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde ise rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

VAR SİSTEMİ

-Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar

-Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları

-Duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen, gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller

-Hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında devreye girebilecek.

-Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırımı uygulanacak.

-Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına süresinin üç dakikayı geçmemesini sağlayacak.

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