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Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada

2026 FIVB Milletler Ligi'nde final etabı çarşamba günü başlıyor. Türkiye, çeyrek finalde 23 Temmuz'da Kanada ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Çin'de gerçekleştirilecek final etabı, çarşamba günü İtalya-Hollanda maçıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da düzenlenecek organizasyon 26 Temmuza kadar sürecek.

Çeyrek final mücadelesi çarşamba günü TSİ 11.00'de İtalya-Hollanda maçıyla başlayacak. Final etabındaki ikinci maçta TSİ 14.30'dai Brezilya ile Japonya karşılaşacak.

Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile mücadele edecek.

Milliler, Kanada'yı yenmesi halinde aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar TSİ 10.30'da, final maçı ise aynı gün saat 14.30'da oynanacak.

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