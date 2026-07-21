Fenerbahçe'de Livakovic'e iki talip

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmediği belirtilen Dominik Livakovic için Torino ve Dinamo Zagreb'in harekete geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre iki kulüp, Hırvat kalecinin olası transferi için oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.
İKİ KULÜP DEVREDE
İtalya temsilcisi Torino ile Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'in transfer sürecine ilişkin bilgi aldığı belirtildi.
İKİ KULÜP DEVREDE
İtalya temsilcisi Torino ile Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'in transfer sürecine ilişkin bilgi aldığı belirtildi.