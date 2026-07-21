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Fenerbahçe'de Livakovic'e iki talip

Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular arasında gösterilen Dominik Livakovic'e iki kulübün talip olduğu öne sürüldü. Torino ve Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecinin temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 19:43
Fenerbahçe'de Livakovic'e iki talip
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmediği belirtilen Dominik Livakovic için Torino ve Dinamo Zagreb'in harekete geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre iki kulüp, Hırvat kalecinin olası transferi için oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

İKİ KULÜP DEVREDE

İtalya temsilcisi Torino ile Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'in transfer sürecine ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

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