21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

Sturm Graz, Hearts karşısında farklı kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz, sahasında Hearts'ı 4-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sturm Graz, Hearts karşısında farklı kazandı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoç ekibi Hearts karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sturm Graz'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jon Stankovic, 50. dakikada Jon Mitchell, 53. dakikada Leon Weinhandl ve 59. dakikada Jon Heil kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki hafta İskoçya'da oynanacak.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze eşleşmesini geçmesi halinde, 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin tur atlayan takımı olacak.

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