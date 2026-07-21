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Al Hilal'den Summerville transferine dev teklif! Roma çekildi

Roma ile West Ham'ın 50 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamasının ardından Al Hilal devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 19:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Al Hilal'den Summerville transferine dev teklif! Roma çekildi
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Crysencio Summerville transferinde mutlu sona çok yakın. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer sürecinde ilk olarak Roma, West Ham ile 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 4 milyon Euro maaş teklif ederken, transferi tamamlamak için Rotterdam'a özel jet gönderdi.

Ancak daha sonra Al Hilal devreye girerek dengeleri değiştirdi. Suudi Arabistan temsilcisi, West Ham'a 85 milyon Euro bonservis teklifinde bulunurken, Summerville'e de yıllık 15 milyon Euro maaş önerdi. Tarafların anlaşma sağladığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Roma, transfer yarışında açık artırmaya girmeyeceğini belirterek görüşmelerden çekildi.

SEZONU 7 GOL VE 3 ASİSTLE TAMAMLADI

2025/26 sezonunda West Ham formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Premier Lig'de ise 31 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist üreten Summerville, 29 maçta ilk 11'de görev aldı.

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