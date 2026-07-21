Fenerbahçe, Polonya'ya avantajla gidiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Polonya ekibi Gornik Zabrze karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada frikikten Anderson Talisca attı.
FENERBAHÇE İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıya da kuvvetli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, önce 56. dakikada Anderson Talisca ile ardından 63. dakikada Bartuğ Elmaz ile iki kez direğe takıldı.
Bu maçın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba akşamı TSİ 21.00'de Zabrze Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ TRANSFERLERDEN AKE İLK 11'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Nathan Ake'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Uzun süredir stoper pozisyonunda oynayan Jayden Oosterwolde'yi sol bekte görevlendiren Kartal, santrforda ise Anderson Talisca'yı oynattı.
Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ve Matteo Guendouzi'yi görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, kenarlarda ise İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans tanıdı. Forvet arkasında Fred Rodrigues yer alırken, gol yollarında Anderson Talisca tercih edildi.
Fenerbahçe'de Ederson Moraes, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.
GREENWOOD 83. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı. Greenwood, 83. dakikada İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil oldu. Nathan Ake ise ilk 45 dakikada süre aldıktan sonra yerini Levent Mercan'a bıraktı.
Bir diğer yeni transfer Vedat Muric ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
OOSTERWOLDE SOL BEKTE
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maça sol bekte başladı. Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemde bu pozisyonda görev alan Oosterwolde, daha sonra uzun süre stoper pozisyonunda forma giymişti. Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık maçlarında stoperde görev verdiği Oosterwolde'yi Gornik Zabrze karşısında sol bekte oynattı. Oosterwolde, ikinci yarı ise sol stopere geçti.
ASENSIO SON 20 DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, maça yedekler arasında başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır olmadığını açıkladığı tecrübeli oyuncu, yaptığı sosyal medya paylaşımında hazır olduğunu ifade etmişti.
Asensio, 70. dakikada Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.
Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Talisca'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Talisca'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze'den seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
63. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
Stat: Chobani
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Ake (Dk. 46 Levent Mercan), Skriniar, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz (Dk. 69 Asensio), Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Greenwood), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 87 Cherif)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz (Dk. 76 Donio), Sadilek, Urbanski (Dk. 72 Liseth), Ikia Dimi (Dk. 72 Zmrzly), Khlan (Dk. 90+2 Warczak), Prekop
Gol: Dk. 37 Talisca (Fenerbahçe)
Sarı lacivertliler, tüm ilk yarıyı Gornik Zabrze yarı sahasında oynadı ve yüzde 75 topla oynama üstünlüğü yakaladı.
Anderson Talisca, frikikten kilidi açtı.pic.twitter.com/hzUhRcPP5B
— Sporx (@sporx) July 21, 2026
FENERBAHÇE İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıya da kuvvetli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, önce 56. dakikada Anderson Talisca ile ardından 63. dakikada Bartuğ Elmaz ile iki kez direğe takıldı.
Levent Mercan ortaladı, Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.pic.twitter.com/2lOe6iN6Vw
— Sporxtv (@sporxtv) July 21, 2026
RÖVANŞ MAÇI 29 TEMMUZ'DA
Bartuğ Elmaz'ın direkte patlayan şutu.pic.twitter.com/mRPEP1G4Q3
— Sporxtv (@sporxtv) July 21, 2026
Bu maçın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba akşamı TSİ 21.00'de Zabrze Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ TRANSFERLERDEN AKE İLK 11'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Nathan Ake'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Uzun süredir stoper pozisyonunda oynayan Jayden Oosterwolde'yi sol bekte görevlendiren Kartal, santrforda ise Anderson Talisca'yı oynattı.
Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ve Matteo Guendouzi'yi görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, kenarlarda ise İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans tanıdı. Forvet arkasında Fred Rodrigues yer alırken, gol yollarında Anderson Talisca tercih edildi.
Fenerbahçe'de Ederson Moraes, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.
GREENWOOD 83. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı. Greenwood, 83. dakikada İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil oldu. Nathan Ake ise ilk 45 dakikada süre aldıktan sonra yerini Levent Mercan'a bıraktı.
Bir diğer yeni transfer Vedat Muric ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
OOSTERWOLDE SOL BEKTE
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maça sol bekte başladı. Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemde bu pozisyonda görev alan Oosterwolde, daha sonra uzun süre stoper pozisyonunda forma giymişti. Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık maçlarında stoperde görev verdiği Oosterwolde'yi Gornik Zabrze karşısında sol bekte oynattı. Oosterwolde, ikinci yarı ise sol stopere geçti.
ASENSIO SON 20 DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, maça yedekler arasında başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır olmadığını açıkladığı tecrübeli oyuncu, yaptığı sosyal medya paylaşımında hazır olduğunu ifade etmişti.
Asensio, 70. dakikada Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.
Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Talisca'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Talisca'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schulze'den seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
63. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
Stat: Chobani
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Ake (Dk. 46 Levent Mercan), Skriniar, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz (Dk. 69 Asensio), Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Greenwood), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 87 Cherif)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz (Dk. 76 Donio), Sadilek, Urbanski (Dk. 72 Liseth), Ikia Dimi (Dk. 72 Zmrzly), Khlan (Dk. 90+2 Warczak), Prekop
Gol: Dk. 37 Talisca (Fenerbahçe)