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Milli para masa tenisçi Ebru Acer'den bronz madalya

Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki ITTF Dünya Para Elite Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para masa tenisçi Ebru Acer'den bronz madalya
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Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Elite Nakhon Ratchasima Turnuvası'nda bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer, kadınlar tekler Class 11 kategorisinde yarıştı.

Grup aşamasını lider tamamlayan ay-yıldızlı tenisçi, çeyrek finalde Hong Konglu Wong Ting Ting'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Japon Yamaguchi Miya'ya 3-1 mağlup olan Ebru Acer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

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