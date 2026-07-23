Beşiktaş'tan Gustavo Puerta hamlesi

Salih Özcan transferinin ardından orta saha çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Racing Santander forması giyen Gustavo Puerta'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fussball Europa'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi aldı. Beşiktaş'ın oyuncuyu listesine eklediği ancak Racing Santander ile henüz resmî temas kurmadığı belirtildi.
20 MİLYON EURO TALEBİ
Haberde, İspanyol kulübünün Gustavo Puerta için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın bu rakamın ardından transferle ilgili nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.
AVRUPA'DAN ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR
Beşiktaş'ın Kolombiyalı oyuncunun transferinde yalnız olmadığı öne sürüldü.
Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma, Bologna ve Atalanta'nın da Puerta'yı takip ettiği ifade edildi.
LEVERKUSEN YÜZDE 50 PAY ALACAK
Bayer Leverkusen'in de olası transfer sürecini yakından izlediği belirtildi.
Alman ekibinin Puerta'yı 3,5 milyon euro karşılığında Racing Santander'e satarken sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi eklettiği aktarıldı.
Bu nedenle Kolombiyalı oyuncunun başka bir takıma transfer olması durumunda Bayer Leverkusen'in de önemli bir gelir elde edebileceği kaydedildi.
33 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Geçen yıl Bayer Leverkusen'den Racing Santander'e transfer olan Gustavo Puerta, 33 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üretti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanyol kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Puerta'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansının ardından birçok Avrupa kulübünün radarına girdiği ifade edildi.
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20 MİLYON EURO TALEBİ
Haberde, İspanyol kulübünün Gustavo Puerta için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın bu rakamın ardından transferle ilgili nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.
AVRUPA'DAN ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR
Beşiktaş'ın Kolombiyalı oyuncunun transferinde yalnız olmadığı öne sürüldü.
Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma, Bologna ve Atalanta'nın da Puerta'yı takip ettiği ifade edildi.
LEVERKUSEN YÜZDE 50 PAY ALACAK
Bayer Leverkusen'in de olası transfer sürecini yakından izlediği belirtildi.
Alman ekibinin Puerta'yı 3,5 milyon euro karşılığında Racing Santander'e satarken sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi eklettiği aktarıldı.
Bu nedenle Kolombiyalı oyuncunun başka bir takıma transfer olması durumunda Bayer Leverkusen'in de önemli bir gelir elde edebileceği kaydedildi.
33 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Geçen yıl Bayer Leverkusen'den Racing Santander'e transfer olan Gustavo Puerta, 33 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üretti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanyol kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Puerta'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansının ardından birçok Avrupa kulübünün radarına girdiği ifade edildi.
İŞTE O HABER