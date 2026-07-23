Galatasaray'dan sürpriz: Boudlal

Galatasaray stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki Faslı stoper Abdelhamid Ait Boudlal'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın genç yıldızın menajeri ile ilk teması kurduğu ve maaş beklentisini sorduğu belirtildi.
Galatasaray, Boudlal'den alacağı cevaba göre Rennes ile masaya oturacak.
HAZIRLIK MAÇINDA GÖRÜŞME
2024 yılından beri Rennes'de forma giyen Abdelhamid Ait Boudlal'ın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
20 yaşındaki savunmacının teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu, Rennes'in İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçı sırasında oyuncuyla ilgili bir görüşme yapılmasının da gündemde olduğu belirtildi.
U23 KONTENJANINA UYGUN
Oyuncunun, U23 kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın bu transfer için iştahını kabartıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Faslı oyuncu, geçen sezon 38 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 2 asist üretti.
Galatasaray, Boudlal'den alacağı cevaba göre Rennes ile masaya oturacak.
HAZIRLIK MAÇINDA GÖRÜŞME
2024 yılından beri Rennes'de forma giyen Abdelhamid Ait Boudlal'ın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
20 yaşındaki savunmacının teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu, Rennes'in İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçı sırasında oyuncuyla ilgili bir görüşme yapılmasının da gündemde olduğu belirtildi.
U23 KONTENJANINA UYGUN
Oyuncunun, U23 kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın bu transfer için iştahını kabartıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Faslı oyuncu, geçen sezon 38 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 2 asist üretti.