Beşiktaş'tan Premier Lig'e orta saha çıkarması

Transfer döneminde kadrosuna 6 takviye yapan Beşiktaş'ın, orta saha için rotasını Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Telegraph'ın haberine göre siyah-beyazlı yöneticiler, Newcastle United forması giyen Joe Willock'un transferi için girişimlere başladı. Taraflar arasında 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.





SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRDİ





Newcastle United ile sözleşmesinin son yılına giren Willock'a İngiliz kulübünün yeni kontrat teklif etmeyi düşünmediği belirtildi.





Bu kararın ardından oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Willock'un Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı da iddia edildi.





ITALIANO'NUN PROFİLİNE UYUYOR





Ana mevkisi merkez orta saha olan İngiliz futbolcu, 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.





Dinamik ve atletik oyun tarzıyla öne çıkan Willock'un, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ön alan baskısına dayalı oyun anlayışına uygun bir profil olduğu belirtildi.





GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI





Joe Willock, geçen sezon Newcastle United formasıyla Premier Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 2 asist kaydetti.



Arsenal altyapısından yetişen ve piyasa değeri 14 milyon avro olarak gösterilen İngiliz orta saha, Premier Lig kariyerindeki 183 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.



