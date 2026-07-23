23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
21:00
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
19:00
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
21:30
23 Temmuz
FCSB-Auda
20:45
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
21:00
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
21:00
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
21:00
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
21:00
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
21:00
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
21:30
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
21:30
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
21:30
23 Temmuz
FC Santa Coloma-Rapid Wien
20:00
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
21:30
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
21:45
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
21:45
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme JK Kalju
21:45
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
21:45
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
21:45
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
22:00
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
22:00
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
20:30
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
20:00
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
20:00
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
19:00
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
17:30
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
18:00
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
18:00
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
18:30
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
19:00
23 Temmuz
HJK-Coleraine
19:00
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
19:00
23 Temmuz
NK Varazdin-H. Kralove
0-0IPT
23 Temmuz
Paide -Zira
19:00
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
20:00
23 Temmuz
RFS-Vestri
19:30
23 Temmuz
Rakow-Valletta
19:30
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
19:30
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
19:30
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
20:00
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
20:00
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
20:00
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
20:00
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
22:15

Beşiktaş'tan Premier Lig'e orta saha çıkarması

Orta saha transferine yönelen Beşiktaş'ın, Newcastle United forması giyen Joe Willock için girişimlere başladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, İngiliz oyuncunun bonservis bedeli konusunda görüşmeler yaptığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 08:41
Haber: Sabah
Beşiktaş'tan Premier Lig'e orta saha çıkarması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Transfer döneminde kadrosuna 6 takviye yapan Beşiktaş'ın, orta saha için rotasını Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Telegraph'ın haberine göre siyah-beyazlı yöneticiler, Newcastle United forması giyen Joe Willock'un transferi için girişimlere başladı. Taraflar arasında 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRDİ

Newcastle United ile sözleşmesinin son yılına giren Willock'a İngiliz kulübünün yeni kontrat teklif etmeyi düşünmediği belirtildi.

Bu kararın ardından oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Willock'un Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı da iddia edildi.

ITALIANO'NUN PROFİLİNE UYUYOR

Ana mevkisi merkez orta saha olan İngiliz futbolcu, 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Dinamik ve atletik oyun tarzıyla öne çıkan Willock'un, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ön alan baskısına dayalı oyun anlayışına uygun bir profil olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI

Joe Willock, geçen sezon Newcastle United formasıyla Premier Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 2 asist kaydetti.

Arsenal altyapısından yetişen ve piyasa değeri 14 milyon avro olarak gösterilen İngiliz orta saha, Premier Lig kariyerindeki 183 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.