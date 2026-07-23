Archie Brown'a Premier Lig kancası

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Ada basınında yer alan haberlere göre Chelsea ve Manchester United, 23 yaşındaki İngiliz futbolcuyu yakından takip ediyor. Özellikle Chelsea'nin Brown'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ DEV TAKİPTE
Chelsea ve Manchester United, Brown'u transfer listesine aldı. Özellikle Chelsea'nin 23 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.
SEZONU ETKİLİ TAMAMLADI
Archie Brown, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıktı. İngiliz sol bek, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 asist yaparak takımına 11 gole doğrudan katkı sağladı ve 29 mücadelede ilk 11'de görev aldı.
Chelsea ve Manchester United, Brown'u transfer listesine aldı. Özellikle Chelsea'nin 23 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.
SEZONU ETKİLİ TAMAMLADI
Archie Brown, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıktı. İngiliz sol bek, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 asist yaparak takımına 11 gole doğrudan katkı sağladı ve 29 mücadelede ilk 11'de görev aldı.