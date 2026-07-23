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Archie Brown'a Premier Lig kancası

Chelsea ve Manchester United'ın, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'u transfer listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Archie Brown'a Premier Lig kancası
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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Ada basınında yer alan haberlere göre Chelsea ve Manchester United, 23 yaşındaki İngiliz futbolcuyu yakından takip ediyor. Özellikle Chelsea'nin Brown'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ DEV TAKİPTE

Chelsea ve Manchester United, Brown'u transfer listesine aldı. Özellikle Chelsea'nin 23 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

SEZONU ETKİLİ TAMAMLADI

Archie Brown, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıktı. İngiliz sol bek, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 6 asist yaparak takımına 11 gole doğrudan katkı sağladı ve 29 mücadelede ilk 11'de görev aldı.

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