22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
1-0
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
1-0
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
3-3
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
2-4
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
2-1
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
1-1
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
2-3
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
0-0
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
1-2
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
0-2DA
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 00:20 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 02:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk temsilcilerinden İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4

Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1

Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3

Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0

Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1

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