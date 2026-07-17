Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? 2026 Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu mu?

Memur emeklisi maaş farklarının ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

Maaş farkı neden oluşuyor?

Memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının açıklanmasının ardından yeniden hesaplanıyor. Zam oranı kesinleştikten sonra maaşını eski tutar üzerinden alan emeklilere oluşan fark tutarı ayrıca ödeniyor.

Maaş farkları nasıl ödenecek?

SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimine göre maaş farkları, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Fark ödemeleri için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor.

Zamlı maaşlar ne zaman ödeniyor?

Memur emeklileri maaşlarını tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme günlerinde almaya devam ediyor. Zam farkı ise SGK'nın belirlediği tarihte tek seferde hesaplara aktarılıyor.

SGK açıklaması bekleniyor

Maaş farklarının hangi tarihte yatırılacağına ilişkin kesin bilgi, SGK tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile netleşecek. Açıklamanın ardından ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

Sonuç: Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?

2026 Temmuz dönemi memur emeklisi maaş farklarının ödeme tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ödemelerin, SGK'nın duyuracağı takvim doğrultusunda emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Vatandaşların güncel gelişmeleri SGK'nın resmi açıklamalarından takip etmeleri öneriliyor.