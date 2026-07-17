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Ayvalıkgücü Ali Berke ile imzaladı

Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında son olarak 1923 Afyonkarahisarspor forması giyen forvet Ali Berke Timurcioğlu'nu transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 12:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü Ali Berke ile imzaladı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1923 Afyonkarahisarspor formasını terleten forvet Ali Berke Timurcioğlu'nu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Berke Timurcioğlu. Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Ali Berke Timurcioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine şanlı Ayvalıkgücü forması altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" denildi.

Pendikspor'da futbola başlayan 28 yaşındaki oyuncu; Kartal Bulvarspor, Kartalspor, Alanya Kestelspor, Kepezspor ve 1923 Afyonkarahisarspor'da görev yaptı.

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