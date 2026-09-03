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İzmirli cimnastikçilerden madalya yağmuru

İtalya'da gerçekleştirilen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli cimnastikçiler madalyalara ambargo koydu. Taranto kentindeki organizasyonda Göztepeli sporcular Mehmet Ayberk Koşak altın, Ferhat Arcın da bronz madalya kazanmayı başardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 14:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmirli cimnastikçilerden madalya yağmuru
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İtalya'da gerçekleştirilen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli cimnastikçiler madalyalara ambargo koydu. Taranto kentindeki organizasyonda Göztepeli sporcular Mehmet Ayberk Koşak altın, Ferhat Arcın da bronz madalyanın sahibi oldu.

İzmirli sporcu İsmail Nezir ise erkekler 400 metre engelli finalinde 49,01'lik derecesiyle gümüş madalya taktı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada sporcular tebrik edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Açıklamada, "Sizinle gurur duyuyoruz. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koçak ve Mert Efe Kılıçer'den toplam 5 madalya. Milli takımımızda takım kategorisinde şampiyonluğa ulaşan üç sporcumuz da altın madalyanın sahibi olurken, Mehmet Ayber Koşak halka aletinde gösterdiği performansla Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu.

Ferhak Arıcan ise kulplu beygir finalinde bronz madayla kazanarak kürsüde yerini aldı. Akdeniz'de kürsü yine bizim çocukların. Sporcularımızı ve tüm milli kafilemizi tebrik ediyoruz" denildi.

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