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Fenerbahçe'de maaş yükü düştü!

Fenerbahçe, transfer döneminde yaptığı ayrılıklarla maaş yükünü 170 milyon Euro'dan 140 milyon Euro'ya indirirken, kadroda da önemli bir küçülmeye gitti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 14:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de maaş yükü düştü!
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Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişime giderken maaş yükünü de aşağı çekti. Sarı-lacivertliler, ayrılan oyuncular sayesinde 170 milyon Euro olan yıllık maaş yükünü 140 milyon Euro seviyesine indirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 44 OYUNCUDAN 33'E

Fenerbahçe'de transfer döneminde kadroda da ciddi bir değişim yaşandı. Sezon başında 44 futbolcudan oluşan kadro, yapılan ayrılıkların ardından 33 oyuncuya kadar geriledi.

Sarı-lacivertlilerde Sidiki Cherif, Fred, Dominik Livakovic, Omar Fayed, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Emre Demir ve diğer isimlerle yollar ayrılırken bazı oyuncular ise kiralık olarak gönderildi.

3 AYRILIK DAHA KAPIDA

Fenerbahçe'de kadro değişiminin henüz tamamlanmadığı da öğrenildi. Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın da takımdan resmi olarak ayrılması an meselesi.

Bu üç oyuncunun da ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin hem oyuncu sayısında hem de maaş bütçesinde yeni bir düşüş yaşanması bekleniyor.





Böylece Fenerbahçe, transfer dönemini hem kadroda hem de maaş bütçesinde önemli bir tasarruf sağlayarak tamamlamış olacak.

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