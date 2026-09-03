Galatasaray'a Bitshiabu uyarsı: 'Boşa giden bir yıl olabilir'

Galatasaray, yaz transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbol gazetecileri Yvonne Gabriel ile Antje Henselin-Rudolph, genç savunmacının Leipzig'de geçirdiği dönemi, güçlü yönlerini ve Galatasaray'daki geleceğini Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi.
LEIPZIG'DE FORMA REKABETİNDE ZORLANDI
Bild muhabiri Yvonne Gabriel, Bitshiabu'nun Leipzig'de Willi Orban ve Castello Lukeba'nın gerisinde kaldığını belirterek, genç futbolcunun düzenli forma bulmakta zorlandığını söyledi.
Gabriel, "Stoper rotasyonunda üçüncü sırada yer aldığı için işi hiç de kolay değildi. Willi Orban ve Castello Lukeba ilk 11'in değişmez isimleriydi, çok iyi performans gösteriyorlardı ve fazlasıyla tecrübelilerdi. Bitshiabu, sadece formayı zorlayan bir alternatifti ve bu da onun işini zorlaştırıyordu. Bunun da ötesinde, son birkaç yılda birçok teknik direktör değişikliği yaşanmıştı ve her hocanın kendine has fikirleri vardı. Beş yılda beş farklı teknik adam görev yapmıştı ve hepsi farklı oyunculara güvenmişti. Bitshiabu'nun maç pratiği eksikti ve bu da içinde bulunduğu durumu gerçekten çok zor bir hale getiriyordu." dedi.
"ASIL EKSİKLİĞİ MAÇ TECRÜBESİ"
Fransız savunmacının fiziksel ve teknik özelliklerine dikkat çeken Gabriel, eski Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose'un Bitshiabu'yu Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden biri olarak tanımladığını hatırlattı.
Gabriel, "Oldukça sağlam yapılı, bire bir mücadelelerde güçlü ve teknik açıdan mükemmel bir sol ayağa sahip. Eski teknik direktör Marco Rose, bir keresinde Bitshiabu'yu Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden biri olarak tanımlamıştı, yani kendisine kesinlikle büyük değer veriliyor. Hem yerden hem de havadan birçok ikili mücadeleyi kazanıyor. Ayrıca çok heybetli bir fiziğe sahip olup bu kadar uzun boylu olmasına rağmen, ikili mücadeleler sırasında hâlâ belirli bir hafiflikle hareket ediyor; asla hantal görünmüyor. Top ayağındayken son derece soğukkanlı. 30 veya 40 metrelik mesafelerden, 5 metreden daha dar boşluklara yerden toplar gönderebiliyor. Oyun kurma konusunda başarılı. Asıl eksikliği ise maç tecrübesidir." ifadelerini kullandı.
Bitshiabu'nun Leipzig'de zaman zaman aceleci kararlar verdiğini ve hatalı paslar yaptığını belirten Gabriel, bunun en önemli nedenlerinden birinin özgüven ve forma süresi eksikliği olduğunu ifade etti.
"GALATASARAY DOĞRU ADRES"
Yvonne Gabriel, Bitshiabu'nun Leipzig'den ayrılmasının kariyeri açısından doğru bir karar olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bence ayrılması onun için çok iyi bir karar. Ortam değişikliğinin ona çok iyi geleceğine ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmasını sağlayacağına inanıyorum. Leipzig'deki gelişimi çeşitli nedenlerden dolayı sekteye uğradı ve sahip olduğu potansiyelin tamamını hiçbir zaman ortaya koyamadı. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi. Leeds United da onu kadrosuna katmak konusunda istekliydi ancak Leipzig onu bırakmak istemedi. Leipzig'in Bitshiabu'ya ihtiyaçları vardı; kendisi takımın ikinci sol ayaklı stoperi olacaktı ve kadro yapısı onun varlığını gerektiriyordu. Şimdi onun gitmesine izin verdiler ve bence bu doğru bir karar. Şimdilik Leipzig'de onu kullanmayı planlamıyorlar ve Galatasaray'da o mutluluğu bulmasını umuyorlar."
"FİZİKSEL GÜCÜ YADSINAMAZ"
Genç futbolcunun oyun kurma becerisi, teknik kapasitesi ve fiziksel gücünü öne çıkaran Gabriel, Bitshiabu'nun gelişimi için özgüven ve düzenli süreye ihtiyacı bulunduğunu söyledi.
Gabriel, "Güçlü yönlerinden daha önce bahsetmiştim: oyun kurma becerisi, top ayağındayken sergilediği üstün teknik hassasiyet ve yadsınamaz fiziksel güç. Birçok yeteneğe sahip. Eğer kendine güveni artar ve yeterli süre alırsa, bu yeteneklerini iyi bir şekilde kullanabilecektir. O, hâlâ hem saha içinde hem de saha dışında öğrenme aşamasında olan genç bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
"HIRSLI VE MÜTEVAZI BİR OYUNCU"
Bitshiabu'nun karakterine de değinen Gabriel, genç stoperin Leipzig soyunma odasında sevilen bir futbolcu olduğunu belirtti.
"Çok genç olmasına rağmen son derece hırslı ve mütevazı bir oyuncu. Leipzig soyunma odasında sevilen bir isimdi. Takımda çok sayıda Fransız veya Fransızca konuşan oyuncu bulunuyor; o da soyunma odasına çok iyi uyum sağlamıştı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Fırsat verilmesi halinde bu güçlü yönlerini Galatasaray'a da taşıyabilecektir. Mental güç; maç tecrübesi, güven, iletişim, doğru yönlendirme ve destek yoluyla inşa edilmesi gereken bir şeydir. Önemli olan oyuncuyla nasıl çalıştığınız ve ona duyduğunuz güvendir; bu sayede oyuncu gerçekten parlayabilir."
LEIPZIG'DE İLK SEZONU ZOR GEÇTİ
Leipziger Volkszeitung Spor Bölüm Başkanı Antje Henselin-Rudolph ise Bitshiabu'nun Leipzig'e 18 yaşındayken geldiğini ve ilk sezonunda sakatlık nedeniyle önemli bir süreyi kaçırdığını anlattı.
Rudolph, "Leipzig'e geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Onun için planlanan, gelişmesi ve sol stoper mevkiinde Castello Lukeba ile rekabet etmesiydi. Takımdaki ilk yılı zor geçti. Sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlandı ve bu nedenle ilk üç ayı kaçırdı. Adaptasyon sağlamakta zorlandı, zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve bu ilk sezonunda Bundesliga'da sadece 29 dakika süre alabildi." dedi.
Bitshiabu'nun Leipzig'deki en iyi döneminin 2024/25 sezonu olduğunu belirten Rudolph, Castello Lukeba ve David Raum'un sakatlıklarının ardından Fransız savunmacının daha fazla süre bulduğunu aktardı.
Ancak 2025/26 sezonunda yeniden çoğunlukla yedek kaldığını ifade eden Rudolph, Bitshiabu'nun gelişmesi için ihtiyaç duyduğu düzenli forma şansına ulaşamadığını söyledi.
"DURAN TOPLARDA TEHLİKELİ"
Bitshiabu'nun 1.96 metrelik boyuna rağmen hızlı olduğunu ifade eden Rudolph, genç futbolcunun fiziksel özelliklerini şu sözlerle değerlendirdi:
"21 yaşındaki bir oyuncuya göre olağanüstü bir fiziği var. Uzun boylu olduğu için yavaş görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. Alanları çok hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Neredeyse her genç oyuncunun yapması gerektiği gibi pozisyon bilgisini ve sahada karar alma becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Bire bir pozisyonlarda çok güçlü ve topla oynarken şaşırtıcı derecede zarif. Oyunu iyi okuyor ve zaman zaman kritik son saniye müdahaleleriyle öne çıkıyor. Duran toplarda tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Ayrıca iyi bir karakteri var. Bitshiabu, baskı altında hiç de telaşlı görünmüyor."
"SÜRE ALMASI ŞART"
Rudolph, Bitshiabu'nun Galatasaray'da düzenli forma giymesinin gelişimi açısından belirleyici olacağına dikkat çekti.
"Bitshiabu'nun sahada süre almaya ihtiyacı var. Eğer Galatasaray'da bu süreleri alacaksa doğru bir karardı. Almayacaksa boşa giden bir yıl olacak. Marcel Schäfer, bugün bize Bitshiabu'nun mümkün olduğunca çok oynamasını ve gelecekte Leipzig için hazır olmasını istediğini söyledi. O, takımda iyi bir rol üstlenmek istiyor ve bu yüzden diğer oyuncularla rekabet etmeye hazır olmalı."
Rudolph ayrıca gelecek yaz Castello Lukeba'nın transfer olma ihtimalinin bulunduğunu ve Bitshiabu'nun gelecekte Leipzig savunmasında önemli bir aday olabileceğini ifade etti.
LEIPZIG'DE FORMA REKABETİNDE ZORLANDI
Bild muhabiri Yvonne Gabriel, Bitshiabu'nun Leipzig'de Willi Orban ve Castello Lukeba'nın gerisinde kaldığını belirterek, genç futbolcunun düzenli forma bulmakta zorlandığını söyledi.
Gabriel, "Stoper rotasyonunda üçüncü sırada yer aldığı için işi hiç de kolay değildi. Willi Orban ve Castello Lukeba ilk 11'in değişmez isimleriydi, çok iyi performans gösteriyorlardı ve fazlasıyla tecrübelilerdi. Bitshiabu, sadece formayı zorlayan bir alternatifti ve bu da onun işini zorlaştırıyordu. Bunun da ötesinde, son birkaç yılda birçok teknik direktör değişikliği yaşanmıştı ve her hocanın kendine has fikirleri vardı. Beş yılda beş farklı teknik adam görev yapmıştı ve hepsi farklı oyunculara güvenmişti. Bitshiabu'nun maç pratiği eksikti ve bu da içinde bulunduğu durumu gerçekten çok zor bir hale getiriyordu." dedi.
"ASIL EKSİKLİĞİ MAÇ TECRÜBESİ"
Fransız savunmacının fiziksel ve teknik özelliklerine dikkat çeken Gabriel, eski Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose'un Bitshiabu'yu Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden biri olarak tanımladığını hatırlattı.
Gabriel, "Oldukça sağlam yapılı, bire bir mücadelelerde güçlü ve teknik açıdan mükemmel bir sol ayağa sahip. Eski teknik direktör Marco Rose, bir keresinde Bitshiabu'yu Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden biri olarak tanımlamıştı, yani kendisine kesinlikle büyük değer veriliyor. Hem yerden hem de havadan birçok ikili mücadeleyi kazanıyor. Ayrıca çok heybetli bir fiziğe sahip olup bu kadar uzun boylu olmasına rağmen, ikili mücadeleler sırasında hâlâ belirli bir hafiflikle hareket ediyor; asla hantal görünmüyor. Top ayağındayken son derece soğukkanlı. 30 veya 40 metrelik mesafelerden, 5 metreden daha dar boşluklara yerden toplar gönderebiliyor. Oyun kurma konusunda başarılı. Asıl eksikliği ise maç tecrübesidir." ifadelerini kullandı.
Bitshiabu'nun Leipzig'de zaman zaman aceleci kararlar verdiğini ve hatalı paslar yaptığını belirten Gabriel, bunun en önemli nedenlerinden birinin özgüven ve forma süresi eksikliği olduğunu ifade etti.
"GALATASARAY DOĞRU ADRES"
Yvonne Gabriel, Bitshiabu'nun Leipzig'den ayrılmasının kariyeri açısından doğru bir karar olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bence ayrılması onun için çok iyi bir karar. Ortam değişikliğinin ona çok iyi geleceğine ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmasını sağlayacağına inanıyorum. Leipzig'deki gelişimi çeşitli nedenlerden dolayı sekteye uğradı ve sahip olduğu potansiyelin tamamını hiçbir zaman ortaya koyamadı. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi. Leeds United da onu kadrosuna katmak konusunda istekliydi ancak Leipzig onu bırakmak istemedi. Leipzig'in Bitshiabu'ya ihtiyaçları vardı; kendisi takımın ikinci sol ayaklı stoperi olacaktı ve kadro yapısı onun varlığını gerektiriyordu. Şimdi onun gitmesine izin verdiler ve bence bu doğru bir karar. Şimdilik Leipzig'de onu kullanmayı planlamıyorlar ve Galatasaray'da o mutluluğu bulmasını umuyorlar."
"FİZİKSEL GÜCÜ YADSINAMAZ"
Genç futbolcunun oyun kurma becerisi, teknik kapasitesi ve fiziksel gücünü öne çıkaran Gabriel, Bitshiabu'nun gelişimi için özgüven ve düzenli süreye ihtiyacı bulunduğunu söyledi.
Gabriel, "Güçlü yönlerinden daha önce bahsetmiştim: oyun kurma becerisi, top ayağındayken sergilediği üstün teknik hassasiyet ve yadsınamaz fiziksel güç. Birçok yeteneğe sahip. Eğer kendine güveni artar ve yeterli süre alırsa, bu yeteneklerini iyi bir şekilde kullanabilecektir. O, hâlâ hem saha içinde hem de saha dışında öğrenme aşamasında olan genç bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
"HIRSLI VE MÜTEVAZI BİR OYUNCU"
Bitshiabu'nun karakterine de değinen Gabriel, genç stoperin Leipzig soyunma odasında sevilen bir futbolcu olduğunu belirtti.
"Çok genç olmasına rağmen son derece hırslı ve mütevazı bir oyuncu. Leipzig soyunma odasında sevilen bir isimdi. Takımda çok sayıda Fransız veya Fransızca konuşan oyuncu bulunuyor; o da soyunma odasına çok iyi uyum sağlamıştı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Fırsat verilmesi halinde bu güçlü yönlerini Galatasaray'a da taşıyabilecektir. Mental güç; maç tecrübesi, güven, iletişim, doğru yönlendirme ve destek yoluyla inşa edilmesi gereken bir şeydir. Önemli olan oyuncuyla nasıl çalıştığınız ve ona duyduğunuz güvendir; bu sayede oyuncu gerçekten parlayabilir."
LEIPZIG'DE İLK SEZONU ZOR GEÇTİ
Leipziger Volkszeitung Spor Bölüm Başkanı Antje Henselin-Rudolph ise Bitshiabu'nun Leipzig'e 18 yaşındayken geldiğini ve ilk sezonunda sakatlık nedeniyle önemli bir süreyi kaçırdığını anlattı.
Rudolph, "Leipzig'e geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Onun için planlanan, gelişmesi ve sol stoper mevkiinde Castello Lukeba ile rekabet etmesiydi. Takımdaki ilk yılı zor geçti. Sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlandı ve bu nedenle ilk üç ayı kaçırdı. Adaptasyon sağlamakta zorlandı, zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve bu ilk sezonunda Bundesliga'da sadece 29 dakika süre alabildi." dedi.
Bitshiabu'nun Leipzig'deki en iyi döneminin 2024/25 sezonu olduğunu belirten Rudolph, Castello Lukeba ve David Raum'un sakatlıklarının ardından Fransız savunmacının daha fazla süre bulduğunu aktardı.
Ancak 2025/26 sezonunda yeniden çoğunlukla yedek kaldığını ifade eden Rudolph, Bitshiabu'nun gelişmesi için ihtiyaç duyduğu düzenli forma şansına ulaşamadığını söyledi.
"DURAN TOPLARDA TEHLİKELİ"
Bitshiabu'nun 1.96 metrelik boyuna rağmen hızlı olduğunu ifade eden Rudolph, genç futbolcunun fiziksel özelliklerini şu sözlerle değerlendirdi:
"21 yaşındaki bir oyuncuya göre olağanüstü bir fiziği var. Uzun boylu olduğu için yavaş görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. Alanları çok hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Neredeyse her genç oyuncunun yapması gerektiği gibi pozisyon bilgisini ve sahada karar alma becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Bire bir pozisyonlarda çok güçlü ve topla oynarken şaşırtıcı derecede zarif. Oyunu iyi okuyor ve zaman zaman kritik son saniye müdahaleleriyle öne çıkıyor. Duran toplarda tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Ayrıca iyi bir karakteri var. Bitshiabu, baskı altında hiç de telaşlı görünmüyor."
"SÜRE ALMASI ŞART"
Rudolph, Bitshiabu'nun Galatasaray'da düzenli forma giymesinin gelişimi açısından belirleyici olacağına dikkat çekti.
"Bitshiabu'nun sahada süre almaya ihtiyacı var. Eğer Galatasaray'da bu süreleri alacaksa doğru bir karardı. Almayacaksa boşa giden bir yıl olacak. Marcel Schäfer, bugün bize Bitshiabu'nun mümkün olduğunca çok oynamasını ve gelecekte Leipzig için hazır olmasını istediğini söyledi. O, takımda iyi bir rol üstlenmek istiyor ve bu yüzden diğer oyuncularla rekabet etmeye hazır olmalı."
Rudolph ayrıca gelecek yaz Castello Lukeba'nın transfer olma ihtimalinin bulunduğunu ve Bitshiabu'nun gelecekte Leipzig savunmasında önemli bir aday olabileceğini ifade etti.