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Bir maçla kararı değişti! Raskin'in Beşiktaş'a transferi bu yüzden gerçekleşmedi!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi listesi öncesi Nicolas Raskin için yaptığı son gün hamlesi sonuçsuz kaldı. Rangers'ın teklifi kabul etmesine rağmen Belçikalı futbolcu son anda karar değiştirerek takımda kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Bir maçla kararı değişti! Raskin'in Beşiktaş'a transferi bu yüzden gerçekleşmedi!
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Beşiktaş, geçen sezon hem yazın hem de devre arasında kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin'e yine kavuşamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'TAN SON GÜN HAMLESİ

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi için verilecek listenin son günü (dün) Rangers'la oyuncu için pazarlığa tutuştu.

RANGERS'TAN ZORUNLU OPSİYON TALEBİ

Beşiktaş yönetimi İskoç ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Rangers, kiralama bedelinin yükseltilmesini ve opsiyonun zorunlu olmasını talep etti.

TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ

Kulüp ve oyuncu arasında görüşmeler devam ederken devreye Rangerslılar girdi. Taraftarlar, Raskin'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu ve gönderilmesini istemediklerini yüksek sesle dile getirdi.





TELEFON BAŞINDA HABER BEKLEDİ

Raskin, dün maç kadrosuna alınırken 11'de sahaya sürüldü. Bütün gün elinde telefonla haber bekledi.

SON ANDA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Maçın ardından kulübü, Beşiktaş'ın teklifini kabul etse de bu kez Raskin kararını değiştirdi, gitmek istemedi. Transfer de gerçekleşmedi.



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