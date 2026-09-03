Bir maçla kararı değişti! Raskin'in Beşiktaş'a transferi bu yüzden gerçekleşmedi!

Beşiktaş, geçen sezon hem yazın hem de devre arasında kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin'e yine kavuşamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TAN SON GÜN HAMLESİ
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi için verilecek listenin son günü (dün) Rangers'la oyuncu için pazarlığa tutuştu.
RANGERS'TAN ZORUNLU OPSİYON TALEBİ
Beşiktaş yönetimi İskoç ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Rangers, kiralama bedelinin yükseltilmesini ve opsiyonun zorunlu olmasını talep etti.
TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ
Kulüp ve oyuncu arasında görüşmeler devam ederken devreye Rangerslılar girdi. Taraftarlar, Raskin'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu ve gönderilmesini istemediklerini yüksek sesle dile getirdi.
TELEFON BAŞINDA HABER BEKLEDİ
Raskin, dün maç kadrosuna alınırken 11'de sahaya sürüldü. Bütün gün elinde telefonla haber bekledi.
SON ANDA KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Maçın ardından kulübü, Beşiktaş'ın teklifini kabul etse de bu kez Raskin kararını değiştirdi, gitmek istemedi. Transfer de gerçekleşmedi.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi için verilecek listenin son günü (dün) Rangers'la oyuncu için pazarlığa tutuştu.
RANGERS'TAN ZORUNLU OPSİYON TALEBİ
Beşiktaş yönetimi İskoç ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Rangers, kiralama bedelinin yükseltilmesini ve opsiyonun zorunlu olmasını talep etti.
TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ
Kulüp ve oyuncu arasında görüşmeler devam ederken devreye Rangerslılar girdi. Taraftarlar, Raskin'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu ve gönderilmesini istemediklerini yüksek sesle dile getirdi.
TELEFON BAŞINDA HABER BEKLEDİ
Raskin, dün maç kadrosuna alınırken 11'de sahaya sürüldü. Bütün gün elinde telefonla haber bekledi.
SON ANDA KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Maçın ardından kulübü, Beşiktaş'ın teklifini kabul etse de bu kez Raskin kararını değiştirdi, gitmek istemedi. Transfer de gerçekleşmedi.