Başakşehir'den 1. Lig'e gitti: Nuno Da Costa

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno Da Costa ile yollarını ayırırken, deneyimli oyuncunun yeni adresi de belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Başakşehir, Da Costa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya verdiği emekler için teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.





ANTALYASPOR'A İMZAYI ATTI





Başakşehir'den ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.



Kırmızı-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Nuno Da Costa!" ifadelerini kullandı.





Başakşehir formasıyla bir sezon geçiren Nuno Da Costa, 37 maçta 6 gol kaydetti.



