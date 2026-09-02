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Başakşehir'den 1. Lig'e gitti: Nuno Da Costa

Başakşehir'den ayrılan Nuno Da Costa, Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor'a transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Başakşehir'den 1. Lig'e gitti: Nuno Da Costa
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno Da Costa ile yollarını ayırırken, deneyimli oyuncunun yeni adresi de belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Başakşehir, Da Costa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya verdiği emekler için teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

ANTALYASPOR'A İMZAYI ATTI

Başakşehir'den ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Nuno Da Costa!" ifadelerini kullandı.

Başakşehir formasıyla bir sezon geçiren Nuno Da Costa, 37 maçta 6 gol kaydetti.

 




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