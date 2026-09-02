Galatasaray açıkladı: Bitshiabu

Fransız stoper yeni ailesiyle tanışmak için çok sabırsız olduğunu ifade etti, "Çok mutluyum ve umarım büyük şeyler başarırız Galatasaray'da hep beraber. Galatasaray ailesiyle tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde görüşmek istiyorum Galatasaray taraftarıyla." İfadelerini kullandı.

Galatasaray , Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun transferini KAP'a bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yapılan açıklamada,denildi.Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi.İstanbul'a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan El Chadaille Bitshiabu,ifadelerini kullandı.Galatasaray taraftarlarını daha önceden tanıdığını belirten Fransız stoper,dedi.Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kdarosuna katacak. Galatasaray, Bitshiabu'nun kiralık transferi için Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek ve genç oyuncunun satın alma opsiyonu 25-30 milyon euro arasında olacak.21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.