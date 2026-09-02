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Galatasaray açıkladı: Bitshiabu

Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Genç stoper, sabah 8 sularında İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 08:04 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 08:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray açıkladı: Bitshiabu
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Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun transferini KAP'a bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi.

"YENİ AİLEMLE BULUŞACAĞIM"

İstanbul'a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan El Chadaille Bitshiabu, "Çok uzun ve engebeli bir yolculuktu. Allah'a şükür İstanbul'a vardık. Çok mutluyum. Taraftarlarla, yeni ailemle buluşacağım. Tanışmak için çok sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarlarını daha önceden tanıdığını belirten Fransız stoper, "Galatasaray taraftarını daha önceden tanıyorum. Ambiyansın Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu biliyorum." dedi.

Fransız stoper yeni ailesiyle tanışmak için çok sabırsız olduğunu ifade etti, "Çok mutluyum ve umarım büyük şeyler başarırız Galatasaray'da hep beraber. Galatasaray ailesiyle tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde görüşmek istiyorum Galatasaray taraftarıyla." İfadelerini kullandı.

TRANSFERİN ŞARTLARI



Galatasaray


Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kdarosuna katacak. Galatasaray, Bitshiabu'nun kiralık transferi için Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek ve genç oyuncunun satın alma opsiyonu 25-30 milyon euro arasında olacak.

LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI

21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.

Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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