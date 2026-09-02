Galatasaray'dan Camavinga için son hamle

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Eduardo Camavinga için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haziran ayından bu yana Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha için temaslarını devam ettiren sarı-kırmızılılar, transferi tamamlamak adına son ana kadar şansını zorlamaya hazırlanıyor.
35 MİLYON EUROYA ÇIKILDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferini istediği Camavinga için sarı-kırmızılıların 35 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi.
Real Madrid'in ise 50 milyon euronun altına inmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın bu nedenle zorunlu satın alma opsiyonunu da içeren bir formülle Real Madrid'in istediği seviyeye çıkmayı düşünüyor.
KADROLAR VERİLECEK
İspanya'da transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kalırken Real Madrid'in vereceği yanıt bekleniyor.
Takımların Şampiyonlar Ligi kadrolarını gece yarısına kadar bildirmek zorunda olması nedeniyle Galatasaray'ın transfer için baskısını artırdığı belirtildi.
MOURINHO'NUN KARARI BELİRLEYİCİ
Eduardo Camavinga transferinde en önemli karar verici olarak Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho gösteriliyor.
Portekizli teknik adamın 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermesi halinde Real Madrid'in görüşmelerde esneme yapabileceği ifade ediliyor.
KAPI TAMAMEN KAPANMADI
The Athletic'in haberine göre Real Madrid, uygun bir teklif gelmesi halinde Camavinga'nın ayrılığına kapıyı tamamen kapatmış değil.
İspanyol ekibinin Fransız orta saha için yüksek bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtildi.
MALAGA MAÇINDA ELEŞTİRİLDİ
Real Madrid'in Malaga ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Camavinga'nın performansı, Real Madridli futbolseverler tarafından eleştirildi.
Karşılaşmada beklenenin üzerinde top kaybı yaptığı belirtilen Fransız futbolcunun yeni sezon planlamasındaki durumuna ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu ifade edildi.
35 MİLYON EUROYA ÇIKILDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferini istediği Camavinga için sarı-kırmızılıların 35 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi.
Real Madrid'in ise 50 milyon euronun altına inmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın bu nedenle zorunlu satın alma opsiyonunu da içeren bir formülle Real Madrid'in istediği seviyeye çıkmayı düşünüyor.
KADROLAR VERİLECEK
İspanya'da transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kalırken Real Madrid'in vereceği yanıt bekleniyor.
Takımların Şampiyonlar Ligi kadrolarını gece yarısına kadar bildirmek zorunda olması nedeniyle Galatasaray'ın transfer için baskısını artırdığı belirtildi.
MOURINHO'NUN KARARI BELİRLEYİCİ
Eduardo Camavinga transferinde en önemli karar verici olarak Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho gösteriliyor.
Portekizli teknik adamın 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermesi halinde Real Madrid'in görüşmelerde esneme yapabileceği ifade ediliyor.
KAPI TAMAMEN KAPANMADI
The Athletic'in haberine göre Real Madrid, uygun bir teklif gelmesi halinde Camavinga'nın ayrılığına kapıyı tamamen kapatmış değil.
İspanyol ekibinin Fransız orta saha için yüksek bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtildi.
MALAGA MAÇINDA ELEŞTİRİLDİ
Real Madrid'in Malaga ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Camavinga'nın performansı, Real Madridli futbolseverler tarafından eleştirildi.
Karşılaşmada beklenenin üzerinde top kaybı yaptığı belirtilen Fransız futbolcunun yeni sezon planlamasındaki durumuna ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu ifade edildi.